Ausblick: Komatsu zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Komatsu wird sich am 29.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 98,78 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Komatsu noch ein Gewinn pro Aktie von 111,49 JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 926,75 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 901,76 Milliarden JPY in den Büchern standen.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 425,47 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 415,96 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3.943,06 Milliarden JPY, gegenüber 3.873,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

