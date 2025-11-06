Ausblick: Krishna Institute of Medical Sciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Krishna Institute of Medical Sciences wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 INR gegenüber 2,68 INR im Vorjahresquartal.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 23,20 Prozent auf 9,58 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,51 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,61 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 39,23 Milliarden INR, gegenüber 30,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at