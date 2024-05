Ausblick: Krishna Institute of Medical Sciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Krishna Institute of Medical Sciences wird am 16.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 10,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Krishna Institute of Medical Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 11,65 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Krishna Institute of Medical Sciences nach den Prognosen von 7 Analysten 6,53 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,76 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 45,43 INR im Vergleich zu 42,03 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 25,15 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 21,98 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at