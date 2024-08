Ausblick: Krishna Institute of Medical Sciences zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Krishna Institute of Medical Sciences lässt sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Krishna Institute of Medical Sciences die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 9,83 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,67 Prozent verringert. Damals waren 10,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,79 Milliarden INR gegenüber 6,06 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 49,29 INR im Vergleich zu 38,75 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 29,25 Milliarden INR, gegenüber 24,98 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at