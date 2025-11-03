Ausblick: Kura Oncology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kura Oncology wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,730 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 12 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 18,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,323 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,020 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 125,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 53,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at