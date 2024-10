Ausblick: KUSURI NO AOKI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KUSURI NO AOKI wird am 03.10.2024 das Zahlenwerk zum am 31.08.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 54,49 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 50,63 JPY erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 107,44 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei KUSURI NO AOKI für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 121,36 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 186,56 JPY im Vergleich zu 130,10 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 488,80 Milliarden JPY, gegenüber 436,88 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at