Ausblick: Land and House stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Land and House gibt am 13.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,125 THB je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,120 THB je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Land and House nach den Prognosen von 6 Analysten 6,85 Milliarden THB umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,62 Milliarden THB umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,565 THB je Aktie, gegenüber 0,630 THB je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 29,89 Milliarden THB fest. Im Vorjahr waren noch 25,69 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at