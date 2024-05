Ausblick: Land and House veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Land and House gibt am 14.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Land and House im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,130 THB je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 THB je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 13,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,29 Milliarden THB gegenüber 6,45 Milliarden THB im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,596 THB je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,630 THB je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 31,82 Milliarden THB aus im Gegensatz zu 25,69 Milliarden THB Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at