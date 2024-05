Ausblick: Largo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Largo präsentiert in der am 10.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,056 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 71,9 Millionen USD gegenüber 77,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,42 Prozent.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,288 USD je Aktie, gegenüber -0,640 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 160,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 268,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at