Ausblick: Larsen Toubro Infotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Larsen Toubro Infotech äußert sich am 16.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
26 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 43,10 INR aus. Im letzten Jahr hatte Larsen Toubro Infotech einen Gewinn von 42,25 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Larsen Toubro Infotech in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 34 Analysten durchschnittlich bei 103,11 Milliarden INR im Vergleich zu 94,33 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 39 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 174,58 INR, gegenüber 155,29 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 42 Analysten im Durchschnitt 413,45 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 380,08 Milliarden INR generiert worden waren.
