Ausblick: Larsen Toubro Infotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Larsen Toubro Infotech wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.10.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 41,33 INR. Im Vorjahresquartal waren 39,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Larsen Toubro Infotech in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 32 Analysten durchschnittlich bei 94,41 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 89,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 39 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 167,13 INR im Vergleich zu 154,85 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 40 Analysten durchschnittlich bei 382,11 Milliarden INR, gegenüber 355,17 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at