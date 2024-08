Ausblick: Li-Cycle gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Li-Cycle lässt sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Li-Cycle die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -1,978 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,590 USD je Aktie erzielt worden.

Li-Cycle soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -11,409 USD, gegenüber -6,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 17,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at