Ausblick: Liberty Media A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Liberty Media A präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten schätzen, dass Liberty Media A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,257 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 13,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 911,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,35 USD, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 4,39 Milliarden USD im Vergleich zu 3,65 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at