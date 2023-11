Ausblick: Lifeway Foods verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lifeway Foods präsentiert in der am 13.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,160 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lifeway Foods einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 3,57 Prozent auf 39,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,600 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 156,6 Millionen USD, gegenüber 141,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at