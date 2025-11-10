Ausblick: Lightpath Technologies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lightpath Technologies A wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,068 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 50,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,170 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,720 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 59,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 37,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at