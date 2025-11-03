Limbach Holdings Aktie

WKN DE: A2APH1 / ISIN: US53263P1057

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Limbach veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Limbach wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,05 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 37,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 184,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,16 USD, gegenüber 2,57 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 660,4 Millionen USD im Vergleich zu 518,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

