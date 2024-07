Ausblick: LiveWire Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LiveWire Group präsentiert in der am 25.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,147 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll LiveWire Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 12,9 Millionen USD im Vergleich zu 7,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,579 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,540 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 46,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 38,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at