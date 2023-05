Ausblick: Local Bounti veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Local Bounti wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,229 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Local Bounti nach den Prognosen von 4 Analysten 6,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2264,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,3 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,859 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,270 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 41,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 19,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at