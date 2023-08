Ausblick: Lumber Liquidators veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lumber Liquidators präsentiert in der am 09.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,410 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 13,73 Prozent auf 257,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lumber Liquidators noch 299,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -1,480 USD, gegenüber -0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 965,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at