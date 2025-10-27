Ausblick: MAKEMYTRIP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MAKEMYTRIP wird am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,189 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,29 Prozent auf 262,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 211,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 USD aus. Im Vorjahr waren 0,840 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 978,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at