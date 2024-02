Ausblick: Manitex International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Manitex International präsentiert in der am 29.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,130 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,10 Prozent auf 74,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,435 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,240 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 287,6 Millionen USD, gegenüber 273,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at