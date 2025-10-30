Ausblick: Marimekko Oy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Marimekko Oy lädt am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,242 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Marimekko Oy 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 51,2 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Marimekko Oy 47,2 Millionen EUR umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,646 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,600 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 193,5 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 182,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at