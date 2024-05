Ausblick: Martela Oy (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Martela Oy (A) präsentiert in der am 14.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,171 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,490 EUR je Aktie erzielt worden.

Martela Oy (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,9 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,060 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,770 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 97,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 94,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at