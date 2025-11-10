Martinrea International Aktie
WKN: 912842 / ISIN: CA5734591046
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Martinrea International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Martinrea International wird am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,469 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 146,84 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,24 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,24 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,97 CAD, gegenüber -0,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,90 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,01 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Martinrea International Incmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Martinrea International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Martinrea International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Martinrea International Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Martinrea International Inc
|6,25
|1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.