Ausblick: Martinrea International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Martinrea International wird am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,469 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 146,84 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,24 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,24 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,97 CAD, gegenüber -0,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,90 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,01 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at