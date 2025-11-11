Ausblick: Mastech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mastech wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,165 USD aus. Im letzten Jahr hatte Mastech einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,09 Prozent auf 49,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,280 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 196,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 198,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at