Ausblick: Matas A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Matas A-S lädt am 10.11.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2023 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,420 DKK. Dies würde einer Verringerung von 65,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Matas A-S 1,22 DKK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Matas A-S 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,19 Milliarden DKK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Matas A-S 989,2 Millionen DKK umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,42 DKK, gegenüber 7,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 6,51 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,49 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at