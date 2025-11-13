Ausblick: Max Healthcare Institute mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Max Healthcare Institute wird am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 4,26 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,90 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Max Healthcare Institute nach den Prognosen von 12 Analysten 25,78 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 50,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,07 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,12 INR im Vergleich zu 11,07 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 107,91 Milliarden INR, gegenüber 70,07 Milliarden INR im vorigen Jahr.

