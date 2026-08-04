Ausblick: MEDIPAL präsentiert Quartalsergebnisse

MEDIPAL wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 46,17 JPY. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 46,17 JPY ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,51 Prozent auf 968,88 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 945,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 202,88 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 206,67 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 3.931,73 Milliarden JPY, gegenüber 3.817,35 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at