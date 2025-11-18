Ausblick: Metro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Metro wird am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,09 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Metro ein EPS von 0,990 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,11 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,94 Milliarden CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,73 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,13 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 22,02 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 21,22 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at