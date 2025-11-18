Metro Aktie

Metro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883704 / ISIN: CA59162N1096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 07:01:06

Ausblick: Metro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Metro wird am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,09 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Metro ein EPS von 0,990 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,11 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,94 Milliarden CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,73 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,13 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 22,02 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 21,22 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Metro Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Metro Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Metro Inc. 60,30 0,40% Metro Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:35 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen geben nach
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag leichter erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte Verluste verbuchen. Die Börsen in Asien geben auch am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen