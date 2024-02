Ausblick: MFA Financial legt Quartalsergebnis vor

MFA Financial öffnet am 22.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,385 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte MFA Financial -0,020 USD je Aktie verloren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 69,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 25,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,042 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -2,570 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 240,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 793,7 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at