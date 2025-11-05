MFA Financial Aktie

WKN DE: A3DH8P / ISIN: US55272X6076

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: MFA Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MFA Financial stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,275 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 67,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 51,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 138,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD aus. Im Vorjahr waren 0,820 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 273,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 846,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
