Ausblick: MFA Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MFA Financial lädt am 06.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2024 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,345 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 45,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,630 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 80,0 Millionen USD gegenüber 126,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 36,54 Prozent.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 331,9 Millionen USD, gegenüber 655,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at