Ausblick: Midea Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Midea Group wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 HKD. Im Vorjahresquartal waren 1,56 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 121,29 Milliarden HKD – ein Plus von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Midea Group 111,24 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 32 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,36 HKD je Aktie, gegenüber 5,90 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 31 Analysten durchschnittlich auf 492,88 Milliarden HKD fest. Im Vorjahr waren noch 442,10 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at