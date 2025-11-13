MiNK Therapeutics Aktie
Ausblick: MiNK Therapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher
MiNK Therapeutics wird am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,855 USD gegenüber -0,500 USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,470 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,860 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
