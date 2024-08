Ausblick: Mitsubishi UFJ Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsubishi UFJ Financial Group wird am 01.08.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 37,12 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 46,44 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 46,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.358,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2.523,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 135,23 JPY je Aktie, gegenüber 124,65 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 5.127,92 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 11.154,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

