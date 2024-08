Ausblick: Mitsui Mining and Smelting mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Mining and Smelting wird sich am 08.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 186,44 JPY je Aktie gegenüber 44,51 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Mitsui Mining and Smelting 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 161,10 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mitsui Mining and Smelting 147,50 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 489,20 JPY je Aktie, gegenüber 454,71 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 674,57 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 646,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

