Ausblick: Mitsui Mining and Smelting öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Mining and Smelting wird am 07.02.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 75,30 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mitsui Mining and Smelting noch -187,360 JPY je Aktie verloren.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 150,09 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 155,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 338,09 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 148,99 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 634,93 Milliarden JPY, gegenüber 651,97 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at