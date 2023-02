Ausblick: Mizuho Financial Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mizuho Financial Group wird am 02.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,082 USD gegenüber 0,064 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 44,79 Prozent auf 3,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Mizuho Financial Group noch 6,67 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,331 USD, gegenüber 0,324 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 16,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,45 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at