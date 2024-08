Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MOL Hungarian Oil and Gas A stellt am 09.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,255 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent auf 6,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,904 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 24,28 Milliarden USD, gegenüber 25,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at