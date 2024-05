Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MOL Hungarian Oil and Gas A wird am 10.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 162,21 HUF je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 264,50 HUF je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2.049,80 Milliarden HUF gegenüber 2.046,55 Milliarden HUF im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 637,26 HUF, gegenüber 714,81 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 8.609,36 Milliarden HUF geschätzt, nachdem im Vorjahr 8.908,50 Milliarden HUF generiert wurden.

Redaktion finanzen.at