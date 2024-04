Ausblick: Monarch Casino And Resort legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Monarch Casino And Resort wird am 17.04.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,988 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 122,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,28 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 512,8 Millionen USD, gegenüber 501,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at