Ausblick: Monarch Casino And Resort legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Monarch Casino And Resort öffnet am 24.07.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 126,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Monarch Casino And Resort einen Umsatz von 123,7 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,47 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,28 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 512,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 501,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at