Ausblick: MONETA Money Bank, as vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MONETA Money Bank, as öffnet am 24.10.2024 die Bücher zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 2,77 CZK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,14 Prozent verringert. Damals waren 2,92 CZK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 53,38 Prozent auf 3,22 Milliarden CZK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,91 Milliarden CZK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,62 CZK je Aktie, gegenüber 10,18 CZK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 12,63 Milliarden CZK fest. Im Vorjahr waren noch 26,07 Milliarden CZK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at