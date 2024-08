Ausblick: MoneyLion A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MoneyLion A präsentiert in der am 06.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,113 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,710 USD je Aktie erzielt worden.

MoneyLion A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 127,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber -4,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 522,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 423,4 Millionen USD generiert wurden.

