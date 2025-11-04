Montauk Renewables Aktie
Ausblick: Montauk Renewables gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Montauk Renewables wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,013 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Montauk Renewables soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 32,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,009 USD im Vergleich zu 0,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 176,9 Millionen USD, gegenüber 175,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.
