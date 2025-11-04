Montauk Renewables Aktie

WKN DE: A2QLPV / ISIN: US61218C1036

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Montauk Renewables gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Montauk Renewables wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,013 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Montauk Renewables soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 32,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,009 USD im Vergleich zu 0,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 176,9 Millionen USD, gegenüber 175,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

