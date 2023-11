Ausblick: Morinaga Milk Industry präsentiert Quartalsergebnisse

Morinaga Milk Industry stellt am 09.11.2023 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 123,46 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,82 Prozent erhöht. Damals waren 122,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 147,68 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,66 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1388,81 JPY, gegenüber 373,15 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 553,08 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 525,60 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at