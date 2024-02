Ausblick: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un präsentiert am 27.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,785 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 2,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 17,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD, gegenüber 2,59 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 69,02 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 79,52 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at