Ausblick: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un wird am 08.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,19 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,35 Prozent erhöht. Damals waren 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,07 Prozent auf 18,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un noch 16,56 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,04 USD, gegenüber 3,66 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 73,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 69,98 Milliarden USD generiert worden waren.

