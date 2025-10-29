Ausblick: Myers Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Myers Industries öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,250 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,290 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,06 Prozent auf 198,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,190 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 814,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 836,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at