Myomo Aktie

WKN DE: A2PZCL / ISIN: US62857J2015

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Myomo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Myomo wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Myomo für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,108 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,4 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,378 USD aus. Im Vorjahr waren -0,160 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 40,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 32,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

